Военкор RT Влад Андрица рассказал, что на участке фронта в районе Белогоровки в ДНР не наблюдается наступательных действий ВСУ.

«Возвращаемся из Белогоровки сейчас, что в ДНР находится, это между Северском и Соледаром, никаких наступательных и контрнаступательных действий со стороны противника на этом отрезке фронта не наблюдается», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По его словам, при этом командиры отмечают в последнюю неделю увеличение интенсивности артиллерийского огня со стороны ВСУ.

Ранее командир роты российских военных с позывным Тишина рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские боевики на Марьинском направлении используют «Фурии» — большие беспилотники.