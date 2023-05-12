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Военкор RT: в районе Белогоровки в ДНР не наблюдается наступательных действий ВСУ

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Военкор RT Влад Андрица рассказал, что на участке фронта в районе Белогоровки в ДНР не наблюдается наступательных действий ВСУ.
Военкор RT: в районе Белогоровки в ДНР не наблюдается наступательных действий ВСУ
  • РИА Новости

«Возвращаемся из Белогоровки сейчас, что в ДНР находится, это между Северском и Соледаром, никаких наступательных и контрнаступательных действий со стороны противника на этом отрезке фронта не наблюдается», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По его словам, при этом командиры отмечают в последнюю неделю увеличение интенсивности артиллерийского огня со стороны ВСУ.

Ранее командир роты российских военных с позывным Тишина рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские боевики на Марьинском направлении используют «Фурии» — большие беспилотники.

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