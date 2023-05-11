Командир с позывным Тишина рассказал об использовании ВСУ «Фурий» в районе Марьинки
Андрица вместе с группой российских военных выехал в Марьинку ещё до рассвета. При этом ради безопасности в какой-то момент ему пришлось выключить фонарик и камеру, чтобы их не засекли украинские военные.
«Противник с первыми лучами солнца начинает действовать. Буквально: наступает рассвет — и начинают лететь так называемые «Фурии», это как наши «Орланы» — большие «птички». Как только передовые линии ВСУ слышат звук нашей коробочки, они передают назад — и камикадзе вылетают к нам», — рассказал командир с позывным Тишина.
Он показал военкору позицию российских миномётчиков, а также оставшиеся от ВСУ западные пайки и дот, в котором раньше прятались украинские пулемётчики.
«Эти укрытия за день не подготовишь, к этому готовились, и далеко не месяц», — рассказал он.
При этом во время съёмок украинские военные обстреляли российскую группу.
Ранее стало известно, что российский спецназ сорвал попытку провести ротацию личного состава ВСУ в Марьинке.