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Командир с позывным Тишина рассказал об использовании ВСУ «Фурий» в районе Марьинки

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Командир роты российских военных с позывным Тишина рассказал военкору RT Владу Андрице, что украинские боевики на Марьинском направлении используют «Фурии» — большие беспилотники.

Андрица вместе с группой российских военных выехал в Марьинку ещё до рассвета. При этом ради безопасности в какой-то момент ему пришлось выключить фонарик и камеру, чтобы их не засекли украинские военные.

«Противник с первыми лучами солнца начинает действовать. Буквально: наступает рассвет — и начинают лететь так называемые «Фурии», это как наши «Орланы» — большие «птички». Как только передовые линии ВСУ слышат звук нашей коробочки, они передают назад — и камикадзе вылетают к нам», — рассказал командир с позывным Тишина.

Он показал военкору позицию российских миномётчиков, а также оставшиеся от ВСУ западные пайки и дот, в котором раньше прятались украинские пулемётчики.

«Эти укрытия за день не подготовишь, к этому готовились, и далеко не месяц», — рассказал он. 

При этом во время съёмок украинские военные обстреляли российскую группу.

Ранее стало известно, что российский спецназ сорвал попытку провести ротацию личного состава ВСУ в Марьинке.

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