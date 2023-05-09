Российский спецназ сорвал попытку провести ротацию личного состава ВСУ в Марьинке Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщили в командовании группировки войск «Юг».

«Подразделениями специального назначения Южной группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений в Марьинке», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что бойцы спецназа также уничтожили броневик и ликвидировали бойцов украинских подразделений в Авдеевке.

Ранее командир штурмовой группы с позывным Компас рассказал военкору RT Владу Андрице, что Вооружённые силы Украины вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении, но даже в случае если это произойдёт, то российские военные готовы их встретить.