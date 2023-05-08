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Командир штурмовой группы Компас: ВСУ вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении

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Командир штурмовой группы с позывным Компас рассказал военкору RT Владу Андрице, что Вооружённые силы Украины вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении, но даже в случае если это произойдёт, то российские военные готовы их встретить.
Командир штурмовой группы Компас: ВСУ вряд ли начнут контрнаступление на Марьинском направлении
  • AP

«Если вдруг здесь пойдут, 90%, что они дальше проспекта не двинутся. Ждём, готовы, дай бог, придут — посмотрим, кто сильнее», — рассказал Компас.

По его словам, российские силы уже взяли под свой контроль все высотные здания в Марьинке, остался только частный сектор, с которым пока есть сложности.

«Мы выходим с широкой улицы и попадаем под обстрел сразу. Не все позиции можем мы просматривать, которые просматривают они», — объяснил он.

Также он заявил, что украинские военные не испытывают проблем с боеприпасами на этом направлении и применяют в том числе бесшумные польские мины.

«Не слышно ни выхода, ни прихода. Ты видишь уже вспышку и взрыв», — рассказал он.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях.

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