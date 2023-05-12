Сторонники оппозиционной партии «Шор» собрались у здания Конституционного суда Молдавии

Сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» собрались у здания Конституционного суда республики, члены которого рассматривают запрос о возможном запрете партии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Суд начал рассматривать соответствующее обращение правительства Молдавии 10 мая.

Сторонники партии собрались у здания Конституционного суда, чтобы поддержать политическую силу. Они принесли с собой флаги Молдавии и плакаты с лозунгами «Конституционный суд — марионетка Санду», «Стоп фашизму ПДС». Оппозиция уверена, что за обращением в суд стоят президент Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС).

7 мая партия «Шор» заявила о задержании руководителей избирательного штаба кандидата на пост главы Гагаузии от политсилы Евгении Гуцул.