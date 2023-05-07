Партия «Шор» заявила о задержании руководителей избирательного штаба политсилы в Гагаузии

Молдавская оппозиционная партия «Шор» заявила о задержании руководителей избирательного штаба кандидата на пост главы Гагаузии от политсилы Евгении Гуцул.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Несколько руководителей и членов избирательного штаба были задержаны сегодня утром после обысков в офисах территориальных организаций партии, а также в домах партийных активистов», — заявили в «Шор».

Отмечается, что обыски и аресты проходят и в других районах Молдавии, в том числе в Кишинёве.

В сообщении говорится, что обыски и «новая волна репрессий и запугиваний» происходят в день проведения акции протеста возле парламента против беззакония властей страны.

«Режим прибегнул к шантажу, угрозам и задержаниям, чтобы запугать людей и отвадить их от участия в антиправительственных протестах», — заявили в партии.

Ранее Конституционный суд Молдавии отклонил жалобу «Шор» о проверке законности отзыва мандата депутата лидера партии Илана Шора.