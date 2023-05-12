Пресс-секретарь Зеленского опроверг, что тот просил об онлайн-выступлении на Евровидении
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«Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса «Евровидение» с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам Евровидения.
11 мая в Ливерпуле прошёл второй полуфинал Евровидения-2023. На нём объявили 26 стран, которые выступят в финале конкурса.