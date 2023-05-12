В Ливерпуле объявили 26 стран, которые выступят в финале конкурса Евровидение-2023

В Ливерпуле прошёл второй полуфинал Евровидения-2023. На нём объявили 26 стран, которые выступят в финале конкурса.

Об этом пишет РИА Новости.

В материале сказано, что в финал вышли Эстония, Албания, Кипр, Бельгия, Польша, Австрия, Литва, Австралия, Словения и Армения.

Кроме того, выступят участники из Норвегии, Хорватии, Чехии, Португалии, Финляндии, Сербии, Израиля, Молдавии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Украины, Италии, Испании, Франции и Германии.

10 мая сообщалось, что первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2023» прошёл 9 мая в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле.

Выступления музыкантов также транслировались в прямом эфире.

За право пройти в финал боролись артисты из 15 стран.