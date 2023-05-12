Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам «Евровидения»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отклонение Европейским вещательным союзом просьбу украинского лидера Владимира Зеленского выступить с видеообращением в финале «Евровидения».

«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию», — написала она в Telegram.

Ранее издание Times сообщило, что Европейский вещательный союз отклонил просьбу Зеленского выступить с видеообращением в финале Евровидения.

В союзе назвали конкурс международным развлекательным шоу, одной из особенностей которого является неполитический характер мероприятия.

в Ливерпуле прошёл второй полуфинал Евровидения-2023.

На нём объявили 26 стран, которые выступят в финале конкурса.

В материале сказано, что в финал вышли Эстония, Албания, Кипр, Бельгия, Польша, Австрия, Литва, Австралия, Словения и Армения.

Кроме того, выступят участники из Норвегии, Хорватии, Чехии, Португалии, Финляндии, Сербии, Израиля, Молдавии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Украины, Италии, Испании, Франции и Германии.