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MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22

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Ракеты Х-22 ВС России, которые нанесли удар по Киеву, неуязвимы для ПВО ВСУ. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Как говорится в материале, официальные лица на Украине сетуют на то, что ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы ПВО, окружающей авианосные группы Соединённых Штатов, невозможно перехватить.

«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — пишет издание.

Отмечается, что снаряды данного типа играют важную роль в поражении стратегических целей на Украине.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военные группировки «Восток» ВС России отразили ракетный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили о героических поступках российских солдат в ходе специальной военной операции.

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