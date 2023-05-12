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Российские военные: Киев не предпринимает активных действий на Авдеевском направлении

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Украинская армия не предпринимает активных действий на Авдеевском направлении в Донбассе, сообщил замкомандира танкового полка ВС России, выполняющего ряд задач на данном участке фронта.

Об этом пишет РИА Новости.

«По обстановке на Авдеевском направлении: противник якобы пытается, по информации всех СМИ, стягивать свои силы, но обстановка говорит о другом, что никто никуда не движется, активности (украинских войск) не замечено», — заявил он.

По его словам, силы российской армии продолжают продвигаться на данном участке.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС Украины не смогут сделать ничего сверхъестественного теми силами, которые у них есть на данный момент.

В Минобороны России опровергли сообщения разных источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.

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