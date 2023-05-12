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Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев не сделает ничего сверхъестественного имеющимися силами

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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС Украины не смогут сделать ничего сверхъестественного теми силами, которые у них есть на данный момент.

Об этом пишет РИА Новости.

«Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент», — подчеркнул он.

Алаудинов отметил, что никаким образом это не поменяет «ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны».

ВСУ активизировались на Артёмовском направлении, но получают там «достойный отпор», добавил он.

Ранее в Минобороны России опровергли сообщения разных источников о якобы прорывах обороны на разных участках фронта.

В ведомстве также заявили, что общая обстановка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится под контролем российских военных.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сообщения о якобы начале контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте не соответствуют действительности.

Он добавил, что источники на передовой также не подтвердили эти данные.

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