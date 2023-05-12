Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по программе ВТС до 2025 года
Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года», — сказано в тексте документа.
Ранее Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).
В МИД Белоруссии заявили, что планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства.