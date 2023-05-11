Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

Соответствующий документ опубликован на Национальном портале правовой информации. Ранее в МИД Белоруссии заявили, что планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская сторона занимается подготовкой существующих площадок для возможного размещения в республике стратегического ядерного оружия. Президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.