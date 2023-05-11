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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

Соответствующий документ опубликован на Национальном портале правовой информации.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская сторона занимается подготовкой существующих площадок для возможного размещения в республике стратегического ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

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