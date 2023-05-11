Правящая партия Грузии выходит из партнёрства с Партией европейских социалистов
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«С 2015 года мы постоянно наблюдали за идеологической трансформацией ПЕС. За прошедшие годы указанная партия всё больше отдалялась от классической социал-демократической идеологии и выходила на псевдолиберальную платформу, которая обуславливает углубление созданного в современном мире кризиса ценностей», — сказал во время брифинга политик, которого цитирует ТАСС.
Такая идеологическая трансформация ПЕС неприемлема и несовместима с ценностями и взглядами грузинского народа, считает Кобахидзе.
«Исходя из этого, мы приняли решение покинуть статус членов — наблюдателей ПЕС и другие объединения, связанные с ПЕС», — заявил он.
Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что грузинские власти не допустят проведения ксенофобской кампании в адрес русских.
Он также отмечал, что страна могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций в отношении России.