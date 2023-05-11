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Примерно 12 тысяч человек выехали из опасных районов Запорожской области за четыре дня

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Примерно 4 тыс. человек из обстреливаемых ВСУ районов Запорожской области за четыре дня были вывезены в Бердянск, ещё 8 тыс. покинули данные районы самостоятельно, заявил первый заместитель главы региона Сергей Толмачёв.
Примерно 12 тысяч человек выехали из опасных районов Запорожской области за четыре дня
  • РИА Новости

«Сейчас уже порядка 4 тыс. человек в город Бердянск прибыло. Это мы имеем в виду тех, кто был организованно доставлен на автобусах», — цитирует РИА Новости Толмачёва.

Он отметил, что около 8 тыс. человек выехали самостоятельно.

По его словам, это в первую очередь дети с родителями, пожилые люди, пациенты лечебных учреждений.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остаётся напряжённой.

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