Украинская армия обстреляла Васильевку в Запорожской области из РСЗО «Град»
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«В 08:37 мск террористический киевский режим обстрелял Васильевку из реактивных систем залпового огня. Предварительно, огонь вёлся из РСЗО «Град», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в результате обстрела возник пожар на промышленном складе.
На данный момент возгорание ликвидировано.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области.
Целями были выбраны склады с боеприпасами, топливом и места расположения военной техники.