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Украинская армия обстреляла Васильевку в Запорожской области из РСЗО «Град»

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Украинские военные обстреляли Васильевку в Запорожской области из РСЗО БМ-21 «Град», сообщают оперативные службы региона.
Украинская армия обстреляла Васильевку в Запорожской области из РСЗО «Град»
  • AP
  • © Libkos

«В 08:37 мск террористический киевский режим обстрелял Васильевку из реактивных систем залпового огня. Предварительно, огонь вёлся из РСЗО «Град», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в результате обстрела возник пожар на промышленном складе.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области. 

Целями были выбраны склады с боеприпасами, топливом и места расположения военной техники.

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