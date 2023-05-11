Украинская армия обстреляла Васильевку в Запорожской области из РСЗО «Град»

Украинские военные обстреляли Васильевку в Запорожской области из РСЗО БМ-21 «Град», сообщают оперативные службы региона.

«В 08:37 мск террористический киевский режим обстрелял Васильевку из реактивных систем залпового огня. Предварительно, огонь вёлся из РСЗО «Град», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в результате обстрела возник пожар на промышленном складе.

На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области.

Целями были выбраны склады с боеприпасами, топливом и места расположения военной техники.