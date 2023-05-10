Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье.

«В Запорожье громко! Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, были слышны взрывы», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области. 

Целями были выбраны склады с боеприпасами, топливом и места расположения военной техники.

Кроме того, российские подразделения пресекли выдвижение резервов и доставку на линию фронта боеприпасов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить