Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье.

«В Запорожье громко! Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, были слышны взрывы», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области.

Целями были выбраны склады с боеприпасами, топливом и места расположения военной техники.

Кроме того, российские подразделения пресекли выдвижение резервов и доставку на линию фронта боеприпасов ВСУ.