Подоляк считает, что в ЕС начнётся масштабный конфликт при прекращении поставок оружия ВСУ
Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире телеканала «Рада».
«Как только будут остановлены поставки оружия… это будет означать резкое масштабирование войны в Европе», — подчеркнул он.
Подоляк также спрогнозировал «увеличение числа терактов в Европе» при прекращении поставок вооружения.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт вокруг Украины закончился бы при прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.