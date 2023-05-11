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Подоляк считает, что в ЕС начнётся масштабный конфликт при прекращении поставок оружия ВСУ

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал мнение, что в европейских странах начнётся масштабная война в случае прекращения поставок оружия Вооружённым силам Украины.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в эфире телеканала «Рада».

«Как только будут остановлены поставки оружия… это будет означать резкое масштабирование войны в Европе», — подчеркнул он.

Подоляк также спрогнозировал «увеличение числа терактов в Европе» при прекращении поставок вооружения.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конфликт вокруг Украины закончился бы при прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.

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