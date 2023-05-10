Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу «Секста» заявил, что террористический киевский режим без помощи Запада сдался бы за несколько дней.

«Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней... И всё, война окончена», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Боррель добавил, что Европейский союз якобы не является стороной конфликта, так как, по его утверждению, «не вмешивается напрямую» в бои.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецки заявил, что считает поражение России смыслом существования Польши.