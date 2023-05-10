Жительница Стаханова выжила после попадания части ракеты HIMARS к ней в комнату

Мирная жительница Стаханова в ЛНР выжила после попадания части ракеты РСЗО HIMARS в комнату в её квартире.

«Соседка была дома. К ней «болванка» прилетела в комнату. Мы ей раны обработали. Она дома», — рассказал РИА Новости сосед женщины по имени Роман.

Она сама уточнила, что обстрел был утром. В этот момент женщина сидела в кресле и смотрела телевизор. Часть снаряда пробила три этажа сверху и упала на кровать в метре от пенсионерки.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое ранены в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинской армии из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Утром 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что армия Украины нанесла удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По городу было выпущено десять ракет.