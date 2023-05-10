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Жительница Стаханова выжила после попадания части ракеты HIMARS к ней в комнату

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Мирная жительница Стаханова в ЛНР выжила после попадания части ракеты РСЗО HIMARS в комнату в её квартире.
Жительница Стаханова выжила после попадания части ракеты HIMARS к ней в комнату
  • РИА Новости

«Соседка была дома. К ней «болванка» прилетела в комнату. Мы ей раны обработали. Она дома», — рассказал РИА Новости сосед женщины по имени Роман.

Она сама уточнила, что обстрел был утром. В этот момент женщина сидела в кресле и смотрела телевизор. Часть снаряда пробила три этажа сверху и упала на кровать в метре от пенсионерки. 

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое ранены в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинской армии из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Утром 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что армия Украины нанесла удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По городу было выпущено десять ракет.

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