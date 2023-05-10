Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
По её данным, в результате обстрела был разрушен девятиэтажный дом.
«Угол девятого-восьмого этажа снесло, плиты валяются по дворам. Женщина просто проходила во дворе, <…> её убило», — сообщили в мэрии.
Ещё два человека пострадали.
Утром 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что армия Украины нанесла удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По городу было выпущено десять ракет.