Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS

Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинской армии из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

По её данным, в результате обстрела был разрушен девятиэтажный дом.

«Угол девятого-восьмого этажа снесло, плиты валяются по дворам. Женщина просто проходила во дворе, <…> её убило», — сообщили в мэрии.

Ещё два человека пострадали.

Утром 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что армия Украины нанесла удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По городу было выпущено десять ракет.