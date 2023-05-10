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Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS

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Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике со стороны украинской армии из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

По её данным, в результате обстрела был разрушен девятиэтажный дом. 

«Угол девятого-восьмого этажа снесло, плиты валяются по дворам. Женщина просто проходила во дворе, <…> её убило», — сообщили в мэрии.

Ещё два человека пострадали.

Утром 9 мая в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что армия Украины нанесла удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По городу было выпущено десять ракет.

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