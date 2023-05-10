В офисе Зеленского раскритиковали слова Борреля о завершении конфликта без помощи Запада

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт вокруг Украины закончился бы при прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.

РИА Новости

Ранее Боррель сообщил, что киевский режим без помощи Запада сдался бы за несколько дней. «Ещё раз… Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно «не прекращает войну немедленно», — написал Подоляк в Twitter. По его мнению, остановка западной помощи приведёт к увеличению масштабов конфликта. 8 мая Боррель в своём блоге написал, что конфликт на Украине показал существующие разногласия между западными странами и остальными государствами мира.