В офисе Зеленского раскритиковали слова Борреля о завершении конфликта без помощи Запада
- РИА Новости
Ранее Боррель сообщил, что киевский режим без помощи Запада сдался бы за несколько дней.
«Ещё раз… Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно «не прекращает войну немедленно», — написал Подоляк в Twitter.
По его мнению, остановка западной помощи приведёт к увеличению масштабов конфликта.
8 мая Боррель в своём блоге написал, что конфликт на Украине показал существующие разногласия между западными странами и остальными государствами мира.