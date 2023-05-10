Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В офисе Зеленского раскритиковали слова Борреля о завершении конфликта без помощи Запада

Короткая ссылка
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт вокруг Украины закончился бы при прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада.
В офисе Зеленского раскритиковали слова Борреля о завершении конфликта без помощи Запада
  • РИА Новости

Ранее Боррель сообщил, что киевский режим без помощи Запада сдался бы за несколько дней.

«Ещё раз… Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно «не прекращает войну немедленно», — написал Подоляк в Twitter.

По его мнению, остановка западной помощи приведёт к увеличению масштабов конфликта.

8 мая Боррель в своём блоге написал, что конфликт на Украине показал существующие разногласия между западными странами и остальными государствами мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить