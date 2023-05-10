Экс-разведчик Британии Крук: ситуация на фронте развернулась на 180 градусов для ВСУ
- AP
«Ситуация развернулась на 180 градусов», — сказал он в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
Крук подчеркнул, что в России, в отличие от Киева, имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки вооружения.
Эксперт подчеркнул, что у Киева есть около 50 тыс. подготовленных военных, в то время как у Москвы их намного больше.
Ранее бывший генерал-майор ВВС Греции, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу заявил, что ВСУ не имеют возможностей для проведения генерального контрнаступления.