Вооружённые силы Украины не имеют возможностей для проведения генерального контрнаступления, заявил бывший генерал-майор ВВС Греции, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

Об этом Христу сказал в беседе с РИА Новости.

По мнению экс-генерала, украинская армия может начать контрнаступление.

«Однако генеральное наступление Украины на всех фронтах невозможно. Его не может быть. Потому что военный механизм Украины не располагает такими возможностями», — объяснил он.

Как отметил Христу, в данный момент боевые действия ведутся на ограниченном поле, поэтому «Украина держится».

При этом, добавил он, в случае расширения театра военных действий, ВСУ не смогут удерживать позиции.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что ожидаемое контрнаступление украинской армии может не стать решающим этапом конфликта.