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Силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-27 в Харьковской области

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В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили самолёт Су-27 украинских боевиков в Харьковской области.

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Также в течение суток российскими силами было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены десять беспилотников боевиков.

9 мая российские средства ПВО сбили в Херсонской области самолёт Су-25 Воздушных сил ВСУ, а также перехватили одну тактическую ракету «Точка-У», снаряды HIMARS и РСЗО «Ураган».

 

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