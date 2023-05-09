Средства ПВО перехватили в Херсонской области одну «Точку-У» и сбили украинский Су-25
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Белозёрка Херсонской области сбит самолёт Су-25 ВСУ. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У», — заявили в Минобороны России.
Российские подразделения также пресекли выдвижение резервов и доставку на линию фронта боеприпасов ВСУ.
Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки превысили 460 человек.