Российские средства ПВО сбили в Херсонской области самолёт Су-25 Воздушных сил ВСУ, а также перехватили одну тактическую ракету «Точка-У», снаряды HIMARS и РСЗО «Ураган».

«В районе населённого пункта Белозёрка Херсонской области сбит самолёт Су-25 ВСУ. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У», — заявили в Минобороны России.

Российские подразделения также пресекли выдвижение резервов и доставку на линию фронта боеприпасов ВСУ.

Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки превысили 460 человек.