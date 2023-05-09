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Средства ПВО перехватили в Херсонской области одну «Точку-У» и сбили украинский Су-25

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Российские средства ПВО сбили в Херсонской области самолёт Су-25 Воздушных сил ВСУ, а также перехватили одну тактическую ракету «Точка-У», снаряды HIMARS и РСЗО «Ураган».
Средства ПВО перехватили в Херсонской области одну «Точку-У» и сбили украинский Су-25
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Белозёрка Херсонской области сбит самолёт Су-25 ВСУ. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У», — заявили в Минобороны России.

Российские подразделения также пресекли выдвижение резервов и доставку на линию фронта боеприпасов ВСУ.

Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки превысили 460 человек.

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