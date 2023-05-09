Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Отныне 9 мая будет Днём Европы — в Европейском союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особенный день, потому что Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы», — написал он в своём официальном Telegram-канале.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии в Киев.

Она приветствовала решение Зеленского объявить 9 мая Днём Европы на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины новым воплощением Иуды на фоне его решения.