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Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике 9 мая отмечается День мира.
Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира
  • Gettyimages.ru

«Мы собрались, чтобы почтить память десятков миллионов людей, которые были убиты во Вторую мировую войну. Мы здесь, чтобы почтить память героев, которые принесли высшую жертву: отдали жизнь, чтобы спасти другие человеческие жизни», — цитирует её РИА Новости.

На вопрос о том, какой праздник отмечается в республике 9 мая, Санду ответила, что День мира.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ, а также народы Грузии и Молдавии.

На Красной площади в Москве начался торжественный парад.

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