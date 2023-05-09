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Зеленский: на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности.

«Ещё одно совещание — безопасность, которое сегодня провёл, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины», — сказал он в видеообращении в своём Telegram-канале.

По его словам, при этом комплексно будут даны ответы на все вопросы на законодательном уровне.

Новые реформы будут касаться работы школ, экономики, инфраструктуры, добавил Зеленский.

3 мая Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от Североатлантического альянса на июльском саммите блока, который пройдёт в Вильнюсе.

8 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что наша страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни несомненно сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.

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