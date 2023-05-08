Небензя: решение Зеленского отмечать День Победы 8 мая возмутило людей на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что решение украинского президента Владимира Зеленского праздновать День Победы 8 мая вызвало возмущение жителей Украины.

«Это, конечно, событие, которое вызвало возмущение, думаю, не только на пространстве СНГ, но и на самой Украине», — цитирует Небензю РИА Новости.

Небензя добавил, что возмущение вызвано тем, что для многих людей 9 Мая является священным праздником.

Ранее глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал ускоренное принятие на Украине законопроекта о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Также стало известно, что Зеленский установил в стране 9 мая Днём Европы.