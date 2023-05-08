Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Небензя: решение Зеленского отмечать День Победы 8 мая возмутило людей на Украине

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что решение украинского президента Владимира Зеленского праздновать День Победы 8 мая вызвало возмущение жителей Украины.
Небензя: решение Зеленского отмечать День Победы 8 мая возмутило людей на Украине
  • Gettyimages.ru

«Это, конечно, событие, которое вызвало возмущение, думаю, не только на пространстве СНГ, но и на самой Украине», — цитирует Небензю РИА Новости.

Небензя добавил, что возмущение вызвано тем, что для многих людей 9 Мая является священным праздником.

Ранее глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал ускоренное принятие на Украине законопроекта о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Также стало известно, что Зеленский установил в стране 9 мая Днём Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить