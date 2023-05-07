Историк Хомский: Украина получит статус Австрии времён холодной войны или Мексики

Американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский высказал мнение, что Украина в будущем может приобрести статус Австрии времён холодной войны или Мексики.

Об этом историк сказал в интервью изданию New Statesman, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Хомского, Украина никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку подобное развитие событий является красной линией для России со времён бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

«Мексика не может присоединиться к военному союзу (враждебному США. — RT). Об этом нет договора, но это совершенно очевидно», — подчеркнул он.

Хомский также добавил, что украинские власти ведут свою политику не самостоятельно.

2 мая в Госдепартаменте США заявили, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу должны коллективно решать все члены НАТО.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.