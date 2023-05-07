Военнослужащие группировки «Центр» ВС России нанесли удары по двум бригадам ВСУ
Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России поразили две механизированные бригады украинской армии после вскрытия их местоположения, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Как отметил Савчук, в результате атаки украинская армия понесла потери в личном составе.
Ранее Савчук сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников при помощи переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».
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