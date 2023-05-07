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Военнослужащие группировки «Центр» ВС России нанесли удары по двум бригадам ВСУ

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Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России поразили две механизированные бригады украинской армии после вскрытия их местоположения, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Военнослужащие группировки «Центр» ВС России нанесли удары по двум бригадам ВСУ
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Савчук, в результате атаки украинская армия понесла потери в личном составе.

Ранее Савчук сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников при помощи переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

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