Военнослужащие группировки «Центр» ВС России нанесли удары по двум бригадам ВСУ

Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России поразили две механизированные бригады украинской армии после вскрытия их местоположения, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

РИА Новости