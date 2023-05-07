Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не сдержал предвыборных обещаний и это может привести к восстанию украинцев против него.

Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По словам Макгрегора, Зеленский одержал победу на президентских выборах, потому что обещал закончить конфликт. Полковник добавил, что нынешний украинский лидер на момент предвыборной кампании даже не говорил на украинском, так как его родным был русский.

«Всё изменилось, как только он занял пост президента», — написал Макгрегор.

Он отметил, что политика Зеленского, проводимая им уже на посту президента, не отвечает интересам украинцев.

«Вполне ожидаемо, что он может быть убит собственными людьми», — приводит слова Макгрегора РИА Новости.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что российский президент Владимир Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России.

Также, по его словам, ВС России провели отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ.