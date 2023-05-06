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Пушилин: киевский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность

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Киевский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина.
Пушилин: киевский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность
  • РИА Новости

«Безусловно, компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на Захара Прилепина, но у меня лично нет никаких сомнений, что это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Киев не имеет шансов победить на поле боя, поэтому выбирает своей целью защитников русского мира.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.

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