Пушилин: киевский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность

Киевский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина.

«Безусловно, компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на Захара Прилепина, но у меня лично нет никаких сомнений, что это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Киев не имеет шансов победить на поле боя, поэтому выбирает своей целью защитников русского мира.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.