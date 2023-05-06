Пушилин: киевский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность
- РИА Новости
«Безусловно, компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на Захара Прилепина, но у меня лично нет никаких сомнений, что это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Киев не имеет шансов победить на поле боя, поэтому выбирает своей целью защитников русского мира.
Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.
Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.