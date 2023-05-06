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Медведев: подрыв автомобиля Захара Прилепина не останется безнаказанным

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что такие преступления, как нападение на писателя Захара Прилепина, не останутся безнаказанными.
Медведев: подрыв автомобиля Захара Прилепина не останется безнаказанным
  • РИА Новости

Он отметил, что противник выбирает своей целью настоящих патриотов России.

«Эти преступления не останутся безнаказанными. Им нет срока давности. Лица, их совершившие, а также их идейные спонсоры не смогут избежать кары», — цитирует ТАСС телеграмму Медведева Прилепину.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.

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