Медведев: подрыв автомобиля Захара Прилепина не останется безнаказанным
- РИА Новости
Он отметил, что противник выбирает своей целью настоящих патриотов России.
«Эти преступления не останутся безнаказанными. Им нет срока давности. Лица, их совершившие, а также их идейные спонсоры не смогут избежать кары», — цитирует ТАСС телеграмму Медведева Прилепину.
Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.
Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.