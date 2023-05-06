Медведев: подрыв автомобиля Захара Прилепина не останется безнаказанным

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что такие преступления, как нападение на писателя Захара Прилепина, не останутся безнаказанными.

Он отметил, что противник выбирает своей целью настоящих патриотов России.

«Эти преступления не останутся безнаказанными. Им нет срока давности. Лица, их совершившие, а также их идейные спонсоры не смогут избежать кары», — цитирует ТАСС телеграмму Медведева Прилепину.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.