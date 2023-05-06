МВД России: Прилепин получил ранения в результате подрыва автомобиля

МВД России подтвердило, что в результате подрыва автомобиля писатель Захар Прилепин получил ранения.

«По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения», — сказано в сообщении министерства.

Предварительно, других пострадавших нет.

В регион направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.