МВД России: Прилепин получил ранения в результате подрыва автомобиля
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«По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения», — сказано в сообщении министерства.
Предварительно, других пострадавших нет.
В регион направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.
Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.
Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.