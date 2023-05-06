РИА Новости: под Херсоном артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы

В ночь на 6 мая российские артиллеристы уничтожили две украинские САУ «Гвоздика» и «Акация», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Молодёжное уничтожена 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — говорится в сообщении.

Также сообщает об уничтожении САУ «Акация» в районе населённого пункта Садовое.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.