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РИА Новости: под Херсоном артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы

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В ночь на 6 мая российские артиллеристы уничтожили две украинские САУ «Гвоздика» и «Акация», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
РИА Новости: под Херсоном артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Молодёжное уничтожена 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — говорится в сообщении.

Также сообщает об уничтожении САУ «Акация» в районе населённого пункта Садовое.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.

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