РИА Новости: под Херсоном артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы
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«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Молодёжное уничтожена 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — говорится в сообщении.
Также сообщает об уничтожении САУ «Акация» в районе населённого пункта Садовое.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.