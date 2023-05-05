Бывший разведчик США Риттер считает, что Россия нанесёт поражение ВСУ к началу осени

Бывший офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер, выступая на презентации своей книги, выразил мнение, что Россия нанесёт поражение украинской армии к концу лета или началу осени этого года.

Заявление Риттера публикует ТАСС.

По его мнению, нет никаких предпосылок для проигрыша России с военной точки зрения.

«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — сказал он.

Ранее Риттер выразил уверенность, что украинцы останутся у разбитого корыта, когда Соединённые Штаты решат оставить Украину.

5 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) вооружением.