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Бывший разведчик США Риттер считает, что Россия нанесёт поражение ВСУ к началу осени

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Бывший офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер, выступая на презентации своей книги, выразил мнение, что Россия нанесёт поражение украинской армии к концу лета или началу осени этого года.
Бывший разведчик США Риттер считает, что Россия нанесёт поражение ВСУ к началу осени
  • РИА Новости

Заявление Риттера публикует ТАСС.

По его мнению, нет никаких предпосылок для проигрыша России с военной точки зрения.

«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — сказал он.

Ранее Риттер выразил уверенность, что украинцы останутся у разбитого корыта, когда Соединённые Штаты решат оставить Украину.

5 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) вооружением.

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