Бывший разведчик США Риттер считает, что Россия нанесёт поражение ВСУ к началу осени
- РИА Новости
Заявление Риттера публикует ТАСС.
По его мнению, нет никаких предпосылок для проигрыша России с военной точки зрения.
«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — сказал он.
Ранее Риттер выразил уверенность, что украинцы останутся у разбитого корыта, когда Соединённые Штаты решат оставить Украину.
5 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) вооружением.