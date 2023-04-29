Экс-разведчик США Риттер: украинцы останутся у разбитого корыта, когда США уйдут с Украины

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Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что украинцы останутся у разбитого корыта, когда Соединённые Штаты решат покинуть Украину.

Об этом Риттер сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер напомнил, что Вашингтон всегда уходит из стран, вовлечённых в конфликты, как это было с Афганистаном и Вьетнамом.

Он выразил уверенность, что США не пришлось платить за свою позорную политику в Афганистане.

«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдём, а мы обязательно уйдём, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», — заключил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что США будут подпитывать украинский конфликт, пока российские танки не окажутся на границе с Польшей.

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