Экс-разведчик США Риттер: украинцы останутся у разбитого корыта, когда США уйдут с Украины
Об этом Риттер сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Риттер напомнил, что Вашингтон всегда уходит из стран, вовлечённых в конфликты, как это было с Афганистаном и Вьетнамом.
Он выразил уверенность, что США не пришлось платить за свою позорную политику в Афганистане.
«Достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть все эти кадры. То же самое будет и с Украиной: когда мы уйдём, а мы обязательно уйдём, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта», — заключил он.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что США будут подпитывать украинский конфликт, пока российские танки не окажутся на границе с Польшей.