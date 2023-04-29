Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока российские танки не приблизятся к Польше
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макгрегор подчеркнул, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая ранее назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для украинской армии, представляет крайне левое идеологическое направление в американской администрации.
«Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — цитирует полковника РИА Новости.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США ослеплены ненавистью к России.