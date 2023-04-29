Полковник Макгрегор: США не успокоятся, пока российские танки не приблизятся к Польше

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что Соединённые Штаты будут подпитывать украинский конфликт, пока российские танки не окажутся на границе с Польшей.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор подчеркнул, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая ранее назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для украинской армии, представляет крайне левое идеологическое направление в американской администрации.

«Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей», — цитирует полковника РИА Новости.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США ослеплены ненавистью к России.

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