В погранкомитете Белоруссии сообщили, что режим пересечения границы с Россией не менялся. На организованных пропускных пунктах на отдельных автодорогах на границе проверяют паспорта у въезжающих на территорию республики.

«Нет, ничего не изменилось. Всё согласно соглашениям между Беларусью и Россией», — приводит РИА Новости ответ представителя погранкомитета на вопрос, поменялся ли режим пропуска через белорусско-российскую границу.

Отмечается, что паспорта проверяются у граждан, которые въезжают в Белоруссию с российской территории на автотранспорте в связи с тем, что Минск и Москва ратифицировали соглашение о взаимном признании виз.

Представитель погранкомитета добавил, что соглашение позволяет иностранцам, получившим российскую визу и въезжающим в Белоруссию, не получать дополнительно белорусскую визу.

«Сейчас мы мониторим (поток въезжающих в страну. — RT), смотрим, кто как въезжает в страну, в каком количестве», — сообщил он.

При этом в комитете не уточнили, сколько продлится такой мониторинг паспортов.

Ранее стало известно, что на дорогах между Россией и Белоруссией появились контрольно-пропускные пункты в связи с подготовкой к выполнению ратифицированного соглашения между странами о взаимном признании виз.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения, согласно которому иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы.

10 декабря 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко подписал соглашение о взаимном признании виз Белоруссии и России.