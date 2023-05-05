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В Белоруссии рассказали, что КПП на границе с Россией появились до взаимного признания виз

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На дорогах между Россией и Белоруссией появились контрольно-пропускные пункты в связи с подготовкой к выполнению ратифицированного соглашения между странами о взаимном признании виз.
В Белоруссии рассказали, что КПП на границе с Россией появились до взаимного признания виз
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на горячую линию белорусского Госпогранкомитета.

Также белорусские пограничники сообщили, что с 5 мая они начали мониторинг обстановки на белорусско-российском участке до поступления особого указания о взаимном признании виз.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения, согласно которому иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы.

10 декабря 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко подписал соглашение о взаимном признании виз Белоруссии и России.

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