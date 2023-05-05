МВД России сообщило о гибели в зоне СВО полицейских из Казани
- РИА Новости
«При исполнении служебных обязанностей трагически погибли подполковник полиции Мубаракшин Марсель Наилевич и капитан полиции Галиев Айсаф Айдарович», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Мубаракшин начал службу в 2004 году, Галиев — в 2010 году. Оба отмечены наградами.
Ранее появилась информация, что принимавший участие в подготовке сценария к фильму «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе штурмовых действий в Артёмовске (Бахмуте).
В середине апреля президент России Владимир Путин одобрил закон об упрощении процедуры признания военных пропавшими без вести и погибшими в зоне специальной военной операции.