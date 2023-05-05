ТАСС: в Артёмовске погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин

Принимавший участие в подготовке сценария к фильму «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе штурмовых действий в Артёмовске (Бахмуте).

РИА Новости

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Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур ДНР. «Во время штурмовых действий в Артёмовске погиб сценарист Леонид Корин», — сказал собеседник агентства. По его словам, Корин вступил в состав ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца.