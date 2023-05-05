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ТАСС: в Артёмовске погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин

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Принимавший участие в подготовке сценария к фильму «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе штурмовых действий в Артёмовске (Бахмуте).
ТАСС: в Артёмовске погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур ДНР.

«Во время штурмовых действий в Артёмовске погиб сценарист Леонид Корин», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Корин вступил в состав ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца.

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