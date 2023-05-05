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Asia Times: Зеленский намеренно уехал с Украины на фоне атаки БПЛА на Кремль

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Автор издания Asia Times Стивен Брайен считает, что украинский президент Владимир Зеленский намеренно уехал с Украины в зарубежное турне на фоне попытки атаки украинских беспилотников на Кремль. 
Asia Times: Зеленский намеренно уехал с Украины на фоне атаки БПЛА на Кремль
  • globallookpress.com
  • © Dirk Waem/Belga News Agency

Брайен обратил внимание на то, что Зеленский решил отложить возвращение на Украину, что, по мнению журналиста, говорит о страхе украинского президента за свою безопасность. 

«Можно предположить, что он (Зеленский) не хочет быть поблизости, когда бомбы упадут на его подземный бункер», — пишет он. 

Автор предположил, что Зеленский специально покинул Украину во время проведения атаки беспилотников, которую в Кремле назвали терактом и покушением на президента России Владимира Путина.

Журналист считает, что это позволило Зеленскому иметь пути для отступления.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

В МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.

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