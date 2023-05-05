Asia Times: Зеленский намеренно уехал с Украины на фоне атаки БПЛА на Кремль
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- © Dirk Waem/Belga News Agency
Брайен обратил внимание на то, что Зеленский решил отложить возвращение на Украину, что, по мнению журналиста, говорит о страхе украинского президента за свою безопасность.
«Можно предположить, что он (Зеленский) не хочет быть поблизости, когда бомбы упадут на его подземный бункер», — пишет он.
Автор предположил, что Зеленский специально покинул Украину во время проведения атаки беспилотников, которую в Кремле назвали терактом и покушением на президента России Владимира Путина.
Журналист считает, что это позволило Зеленскому иметь пути для отступления.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.
В МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.