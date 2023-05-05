Генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что неуважение к ВСУ со стороны президента Украины Владимира Зеленского может спровоцировать антиправительственные протесты.

«Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков», — цитирует его РИА Новости.

Кривонос отметил усталость бойцов ВСУ от боевых действий.

Ранее обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера выразила мнение, что провал контрнаступления украинской армии поменяет настроения в Соединённых Штатах и других западных странах, лишив Зеленского поддержки.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.