Генерал-майор Кривонос: среди военных растёт недовольство действиями Зеленского
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«Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков», — цитирует его РИА Новости.
Кривонос отметил усталость бойцов ВСУ от боевых действий.
Ранее обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера выразила мнение, что провал контрнаступления украинской армии поменяет настроения в Соединённых Штатах и других западных странах, лишив Зеленского поддержки.
Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.