Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МО России: за сутки ВСУ потеряли до 300 военных и наёмников на Донецком направлении

Короткая ссылка
Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих и иностранных наёмников.
МО России: за сутки ВСУ потеряли до 300 военных и наёмников на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников», — отметили в ведомстве.

Также ВС России уничтожили три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу также заявил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить