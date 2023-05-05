МО России: за сутки ВСУ потеряли до 300 военных и наёмников на Донецком направлении

Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 300 военнослужащих и иностранных наёмников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников», — отметили в ведомстве.

Также ВС России уничтожили три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу также заявил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.