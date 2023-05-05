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Бывший пилот ВВС США Венейбл заявил, что российская ПВО уничтожит F-16 в небе над Украиной

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Истребители США F-16 не могут преодолеть системы ПВО России, поэтому они не пригодны для использования на Украине.

Такое мнение выразил ветеран ВВС Соединённых Штатов, экс-пилот F-16 Джон Венейбл, сообщает Business Insider.

Он отметил, что истребители четвёртого поколения и выше, такие как F-16, у которых отсутствует функция малозаметности, в условиях повышенной опасности уступают системам ПВО, таким как системы России С-400.

Венейбл добавил, что предоставление Киеву истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил от других стран истребители F-16, которые нужны Киеву для «восстановления глобальной продовольственной безопасности».

По его словам, с помощью таких самолётов ВСУ смогут удерживать Россию «вдали от зернового коридора» в Чёрном море.

3 мая премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.

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