Глава Нацразведки США Хэйнс: Украина финализирует приоритеты и время наступления ВСУ
- AFP
«Украинские вооружённые силы ещё финализируют конкретные приоритеты, время и масштабы наступления», — сказала она в сенатском комитете по вооружённым силам.
Помощь Запада в планировании критически важна для Киева, отметила она.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News отмечал, что украинское командование размышляет над наступлением в зоне СВО в ближайшие недели.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.