Украинская армия заканчивает определение приоритетов, времени и масштаба своего наступления в зоне спецоперации, заявила глава Национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хэйнс.

«Украинские вооружённые силы ещё финализируют конкретные приоритеты, время и масштабы наступления», — сказала она в сенатском комитете по вооружённым силам.

Помощь Запада в планировании критически важна для Киева, отметила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News отмечал, что украинское командование размышляет над наступлением в зоне СВО в ближайшие недели.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.