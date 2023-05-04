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Глава Нацразведки США Хэйнс: Украина финализирует приоритеты и время наступления ВСУ

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Украинская армия заканчивает определение приоритетов, времени и масштаба своего наступления в зоне спецоперации, заявила глава Национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хэйнс.
Глава Нацразведки США Хэйнс: Украина финализирует приоритеты и время наступления ВСУ
  • AFP

«Украинские вооружённые силы ещё финализируют конкретные приоритеты, время и масштабы наступления», — сказала она в сенатском комитете по вооружённым силам.

Помощь Запада в планировании критически важна для Киева, отметила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News отмечал, что украинское командование размышляет над наступлением в зоне СВО в ближайшие недели.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

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